A Secretaria de Turismo e Cultura de Barra do Piraí sediou a reunião para planejar o Corredor Turístico e Cultural: Ipiabas/Conservatória. Uma nova rota que vai unir os dois os distritos, ambos importantes destinos do Vale do Café.

Organizado pelo assessor especial da Secretaria Estadual de Turismo, Wanderson Farias, juntamente com os secretários de Turismo e Cultura, Tadeu Oliveira, de Barra do Piraí, e Antônio Carlos Silva, de Valença, o encontro serviu para articular e elaborar planos de ação para cada um dos parceiros, produtores e demais empresários envolvidos no circuito e que, mesmo indiretamente, serão beneficiados e irão colaborar para o sucesso da rota.

A expectativa criada na reunião foi a do crescimento dos distritos em todos os âmbitos e com caráter integrado. Portanto, Ipiabas promete agregar ao turismo de Conservatória e vice-versa, fortalecendo tanto esse setor quanto o cultural, comercial, hoteleiro e muitos outros. Assim, os municípios criarão um elo de união e potencialização de seus serviços turísticos e culturais.

“Hoje nós temos dois governos próximos e que dialogam. Isso só tem a acrescentar para nossa região. Com o corredor turístico, uma cidade irá complementar o turismo da outra e construir um produto ainda melhor” afirmou Antônio Carlos, chefe da pasta de Turismo e Cultura de Valença.

Tadeu Oliveira ressaltou que os distritos não devem ser vistos como rivais no turismo, e sim como partes integrantes e complementares de sua rica história e cultura no Vale do Café.

“Ipiabas e Conservatória não podem ser tratadas como rivais do turismo, não podem ser concorrentes, um não pode ser apenas uma passagem para que a população chegue a outra. As atividades dos distritos são complementares e irão reforçar tanto sua identidade quanto a do Vale do Café”, declarou o secretário de Turismo e Cultura de Barra do Piraí.

Segundo Wanderson Farias, a proposta seguirá os moldes da Serra Gaúcha com Gramado e Canela

“O Corredor Turístico e Cultural: Ipiabas/Conservatória, seguirá o modelo de grande sucesso proposto no Rio Grande do Sul com a integração de Gramado e Canela. Iremos munir esses destinos turísticos do Vale do Café e proporcionar seu crescimento em várias áreas, e isso só será possível por conta das nossas parcerias”, apontou o Assessor Especial da Setur-RJ.

Também estiveram presentes na reunião o presidente do Sicomércio de Barra do Piraí, Jorge Aiex; a analista de negócios da Sebrae, Bruna Medeiros; o presidente do Sicomércio de Valença, Marco Torres; o representante da Associação dos Queijeiros, Rodrigo Du Vale; o presidente da Ascav, João Machado; além de empresários, representantes de pousadas e hotéis, da Universidade de Valença (UniFAA), e outros integrantes do trade turístico.