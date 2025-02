Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente ocorrido nesta quinta-feira (dia 27), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O engavetamento envolveu quatro veículos, sendo dois caminhões, uma carreta e um automóvel e aconteceu logo após o pedágio, na altura do KM 325 da pista sentido São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o passageiro do caminhão pequeno, de 56 anos e natural de Resende, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O motorista do mesmo veículo, de 45 anos e morador de Itatiaia, foi socorrido em estado grave para o Hospital Municipal de Resende.

Por volta das 13h40, ainda havia um imenso congestionamento no local.

Foto: Divulgação/PRF