Deslocamento da linha férrea em Barra Mansa começa no dia 25 de março

A etapa final do projeto de transposição da linha férrea de Barra Mansa será iniciada no próximo dia 25 de março. A concessionária VLI vai iniciar o deslocamento da linha férrea, na Rua Eduardo Junqueira, no bairro Estamparia, para a finalização da terceira avenida ligando o viaduto do Barbará ao centro da cidade. Além disso, o prefeito Luiz Furlani, acompanhado de representantes da empresa, do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e do Ministério dos Transportes visitaram vários pontos da cidade cortados pela linha férrea nesta terça-feira (11).

A comitiva esteve na Rua Anísio Brás, na Vista Alegre, no viaduto do Barbará e sob a passagem de nível próximo à prefeitura para visualizarem a etapa final da transposição do Pátio de Manobras.

– Avançamos com esta obra tão esperada pela população de Barra Mansa. Quero agradecer o ministro dos Transportes, Renan Filho, ao ministro interino, George Santoro, e à equipe de todo o ministério, que nos enviou seu representante. Nossa gratidão também à equipe do Dnit e da VLI que estão conosco para a finalização dessa obra tão importante, construída por várias mãos”, ressaltou Furlani.

Representando o governo federal, através do Ministério dos Transportes, o diretor de outorgas ferroviárias Hélio Roberto de Sousa agradeceu à ANTT (Agência nacional de Transportes Terrestres) e à concessionária, pois sem ela se dispor a executar a obra, os munícipes ficariam sem a tão sonhada melhoria em mobilidade. “Com certeza vamos conseguir entregar essa tão importante obra para o município, pois trabalho em parceria gera resultados”.

Durante o percurso da comitiva, ficou acertado que a Concremat irá apresentar os estudos topográficos para a concessionária, bem como o projeto de transposição, para que a equipe da VLI possa iniciar o deslocamento da via nas próximas semanas. A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano irá acompanhar esta etapa.

– Em breve, teremos mais uma nova avenida, melhorando a mobilidade desde o Barbará ao Parque da Cidade. E demos um importante passo com essa união e diálogo para iniciarmos a transposição final do pátio de manobras. Será uma conquista histórica para toda a população de Barra Mansa, concluiu o secretário municipal de Planejamento Urbano, Eros dos Santos.

