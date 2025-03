SindMetal: Edimar Miguel sofre infarto e segue internado em hospital de VR

O presidente destituído do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, sofreu um infarto na segunda-feira (dia 10) e está internado na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital Santa Cecília, em Volta Redonda. De acordo com a família, seu estado de saúde, antes “delicado”, agora é “estável”.



A família do sindicalista informou que as visitas estão restritas aos familiares, mas que ele tem recebido todas as “mensagens de carinho e orações” enviadas. “É um momento delicado, mas seguimos confiantes e gratos por todo o apoio que estamos recebendo”, destacaram os familiares em contato com a reportagem da Folha do Aço.

O infarto ocorreu no mesmo dia em que Edimar retornou às suas funções na Usina Presidente Vargas, como funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Ele esteve à frente do SindMetal até dezembro do ano passado, quando foi afastado por decisão do G5, grupo formado por membros da diretoria administrativa da entidade, após constatar violações às normas internas.