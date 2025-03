Projeto Dança & Magia está com inscrições abertas para aulas gratuitas em BM, Resende e Quatis

O projeto Dança & Magia está com inscrições abertas para aulas de dança gratuitas para crianças e jovens, a partir dos seis anos. A iniciativa é realizada pela Associação Cultural ARTEMAGIA e Governo do Estado do Rio de Janeiro com o patrocínio da Fundação ArcelorMittal, e atenderá as cidades de Barra Mansa e Resende. Já em Quatis, o projeto conta com apoio dos comerciantes locais.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de junho, mas a programação de início das aulas é em 17 de março, oferecendo um total de 230 vagas gratuitas.

Com seis polos de atuação, o projeto disponibiliza modalidades como Ballet, Jazz e Danças Urbanas, atendendo a alunos dos níveis iniciante, intermediário e avançado. A diretora administrativa do projeto, Tereza Mendes, destaca a relevância da iniciativa, que acontece desde 2006: “Nosso objetivo é fornecer uma formação artística acessível e de qualidade. Promovemos um calendário exclusivo de atividades, culminando em uma grande apresentação de final de ano, reunindo todos os alunos em um espetáculo especial.”

O Projeto Dança & Magia foi selecionado pelo chamamento público da Rede Municipal de Pontos de Cultura, através das prefeituras de Barra Mansa e Resende (RJ), com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) de fomento à cultura, por meio do Governo Federal e do Ministério da Cultura. Além das aulas, o projeto oferece oficinas culturais, atividades educativas e de capacitação, além de apresentações gratuitas de espetáculos de dança, musicais e montagens de Ballet de repertório.

Para mais informações, entre em contato com os polos de atendimento. Locais e modalidades oferecidas:

Barra Mansa

-Sest Senat: Ballet Preliminar, Básico e Médio; Jazz Musical

Inscrições: Parque da Cidade – Rua Roberto Silveira, Centro – Barra Mansa/RJ Secretaria: (24) 99235-2335

Local das aulas: Rua João Brabo, n° 05 – Barbará, Barra Mansa/RJ

-CEI Saturnina de Carvalho: Jazz Musical

Inscrições e Local das aulas: Rua Cristóvão Leal, 255, Centro – Barra Mansa/RJ Secretaria: (24) 3029-9409

Resende

-Espaço ARTEMAGIA: Ballet Infantil e Iniciante; Danças Urbanas e Jazz Básico

Inscrições e Local das aulas: Rua Simão da Cunha, s/n, Centro – Resende/RJ

Secretaria: (24) 99269-1803

-Centro Comunitário Educativo Esperança do Futuro: Danças Urbanas

Inscrições e Local das aulas: Rua dos Trabalhadores, 475, Jardim Beira Rio Resende/RJ

Secretaria: (24) 2109-3734

-Parque Estadual da Pedra Selada, distrito de Visconde de Mauá: Ballet Infantil (a partir dos 4 anos) e Médio

Inscrições e Local das aulas: Rua Presidente Wenceslau Braz, s/n. Vila de Visconde de Mauá – Resende/RJ

Secretaria: (21) 96968-8888

Quatis

-Academia Dinâmica do Corpo: Ballet Iniciantes e Básico; Danças Urbanas

Inscrições e Local das aulas: Rua Coronel José Leite, 150, Centro – Quatis-RJ

Secretaria: (24) 99942-3521

Documentos necessários para matrícula: Foto; Declaração Escolar; Certidão de Nascimento ou RG do aluno; RG e CPF do responsável; Comprovante de Renda e Comprovante de Residência.

Garanta sua vaga e faça parte dessa experiência transformadora!

Conheça um pouco mais dos 18 anos de existência do Projeto Dança & Magia:

– Mais de 800 apresentações gratuitas, entre espetáculos, participações especiais, ações junto à comunidade e à rede escolar.

– Mais de 200 mil pessoas sensibilizadas e beneficiadas pelas apresentações gratuitas (formação de plateias).

– Mais de 4 mil alunos atendidos.

– Mais de 13 mil famílias participantes em encontros, palestras e atividades de capacitação.

– Mais de 400 mil pessoas impactadas por meio de mídia espontânea.