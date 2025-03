Show de Prêmios do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense acontece em abril

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense realizará um grande show de prêmios no dia 6 de abril, no Clube Náutico, em Volta Redonda. O evento promete ser uma oportunidade imperdível para os associados, com diversos prêmios a serem sorteados. Para aqueles que ainda não são sócios, ainda há tempo de se filiar e participar dos sorteios.

O presidente do sindicato, Odair Mariano, compartilhou suas expectativas para o evento. “Estamos muito animados com o show de prêmios. É uma excelente oportunidade para reunir nossos associados e celebrar a união da nossa categoria. Esperamos que todos participem e aproveitem os prêmios que preparamos com tanto carinho. Para aqueles que ainda não são sócios, este é o momento perfeito para se filiar e fazer parte dessa grande família”.

Segundo o sindicalista, esta é a primeira edição do show de prêmios, de muitas que ainda virão. “Não perca essa chance de ganhar prêmios incríveis e fortalecer os laços com a comunidade metalúrgica. Participe do show de prêmios do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense e celebre conosco!”.