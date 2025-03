Agentes da Polinter apreendem armas, drogas e grande quantidade de munições em VR

Policiais civis da Divisão de Capturas da Polinter, sob o comando do delegado Renato Bezerra de Carvalho, apreenderam um arsenal de armas, munições e drogas durante uma operação realizada nesta quarta-feira (dia 26) no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

A equipe realizava diligências para capturar foragidos quando se deparou com um imóvel, próximo ao condomínio Minha Casa, Minha Vida, onde estavam escondidos os materiais ilícitos. No local, foram apreendidas três pistolas – duas delas equipadas com kit rajada –, dois carregadores alongados, um carregador com kit “goiabada” (capaz de disparar cerca de 100 tiros), além de 60 munições de fuzil calibre 5.56 e 50 de pistola calibre 9mm. Também foram encontrados crack, cocaína e um laptop.

O bairro é apontado como área de atuação de um grupo ligado à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar os responsáveis pelo material apreendido, que será encaminhado para perícia.