Carro desgovernado atinge pedestres no Belmonte; criança está entre as vítimas

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (dia 8) na Avenida dos Mineiros, no bairro Belmonte, em Volta Redonda. De acordo com informações ainda preliminares, um veículo modelo Peugeot, que descia a ladeira da via principal, teria perdido os freios, capotado e atingido pedestres e outros veículos que estavam estacionados ou circulando no local.

Segundo testemunhas, uma criança, que estava dentro do carro, foi socorrida com ferimentos e levada às pressas para o Hospital São João Batista (HSJB). Além da criança, outras pessoas também ficaram feridas, entre elas um idoso. Todas as vítimas foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número total de feridos nem atualizações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram no local para controlar o trânsito e dar suporte à ocorrência. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas a principal hipótese é de falha mecânica.

A matéria poderá ser atualizada a qualquer momento.