Volta Redonda abre inscrições para concurso público com vagas de nutricionista, auxiliar de Educação Infantil e motorista

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SMA), abriu nesta terça-feira (dia 8) inscrições para o concurso público com vagas para os cargos de nutricionista, auxiliar de Educação Infantil e motorista. A seleção é organizada pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) e os interessados podem se inscrever pela internet, no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.

Estão disponíveis sete vagas, sendo uma para a função de nutricionista, cinco para auxiliar de Educação Infantil (3 para ampla concorrência; 1 para pessoa com deficiência; e 1 para cota para negros) e uma vaga para motorista, além da formação de cadastro de reserva.

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos. Para os candidatos à vaga de nutricionista, a prova conterá 15 questões de Língua Portuguesa e 35 de Conhecimentos Específicos, totalizando 50 questões. A prova para os candidatos às vagas de auxiliar de Educação Infantil terá 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 20 questões relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), totalizando 40 questões. E para quem for concorrer à vaga de motorista, a prova contará com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 20 sobre Legislação de Trânsito, totalizando 40 questões.

O vencimento para os cargos de auxiliar de Educação Infantil e de motorista é de R$ 1.518,00, acrescido de auxílio-alimentação (R$ 350,00), gratificação social concedida a todos os funcionários da administração municipal (R$200,00), gratificação de nível superior de 7,5% para quem possuir formação superior e demais gratificações previstas em lei.

Para o cargo de nutricionista, o vencimento é de R$ 1.518,00, acrescido de auxílio-alimentação (R$ 350,00), gratificação social (R$200,00), gratificação de nível superior de 15% e demais gratificações previstas em lei.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de maio pelo endereço eletrônico voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. O candidato deverá preencher sua Ficha de Inscrição Eletrônica e, antes de enviá-la pela Internet, conferir se todos os seus dados (nome; data de nascimento, CPF, etc.) estão corretos.

No caso de dificuldade de acesso à internet, os candidatos poderão realizar suas inscrições na Subprefeitura do Retiro, localizada na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, nos dias úteis: das 8h às 11h, e das 12h às 17h.

Todas as informações relacionadas ao concurso estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.