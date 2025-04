Parque Industrial de Barra Mansa recebe primeiras empresas que poderão gerar 1.500 empregos

Duas empresas já assinaram contrato para se instalarem no Parque Industrial de Barra Mansa. A Duo Valle irá operar o multimodal e a RunTime adquiriu área no local. As duas irão gerar cerca de 1,5 mil empregos na cidade. Nesta terça-feira, 08, foi iniciada a segunda etapa das obras de construção e instalação com trabalhos de terraplanagem, implantação de rede de água esgoto, asfaltamento e infraestrutura de energia elétrica. A área de 700 mil m² é de grande potencial logístico para toda a região Sul Fluminense, pois está localizada à margem da Rodovia Presidente Dutra e integra o modal ferroviário.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cesar Carvalho, ressaltou que as empresas que se instalam no local podem gozar do benefício fiscal da lei estadual nº 8.960/21 (Lei do Aço), que reduz o ICMS de 18% para 3%. “Este é um grande atrativo para novas empresas se instalarem em Barra Mansa. Temos um parque vocacionado ao desenvolvimento de empresas deste setor”, ressaltou Cesar.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, Bruno Paciello, destacou que a cidade se consolida como um hub logístico estratégico, unindo eficiência e conectividade para atender às demandas das indústrias.

– Com a integração dos modais rodoviário e ferroviário, a cidade oferece uma infraestrutura competitiva, impulsionando o suprimento e a distribuição de produtos acabados. Esse potencial reforça seu papel como um ponto-chave no desenvolvimento econômico e na otimização das cadeias de abastecimento – destacou Paciello.

O prefeito Luiz Furlani ressaltou que o Parque Industrial vai possibilitar que Barra Mansa tenha o maior espaço disponível a quem quer investir no beneficiamento do aço e no setor siderúrgico. “Podem ter certeza que investir no nosso Parque é investir no crescimento e no futuro”, concluiu o prefeito.

