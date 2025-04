Inabilitado é flagrado em moto sem placa e com garupa sem capacete, em Volta Redonda

Um homem de 19 anos, inabilitado, foi flagrado nessa segunda-feira (dia 14) pela Guarda Municipal de Volta Redonda conduzindo uma moto sem placa, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), na altura do bairro Niterói. Na garupa da moto estava uma mulher sem capacete.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento de rotina. Os agentes observaram a irregularidade e fizeram a abordagem. O condutor confirmou que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e autuações foram feitas. Diante das irregularidades, a motocicleta foi removida e encaminhada ao depósito público municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, parabenizou a ação da Guarda Municipal e lembrou que todas as ações buscam combater às irregularidades e salvar vidas.

“Parabéns aos agentes da nossa Guarda Municipal. Muitas pessoas acham que dirigir é apenas colocar um veículo em movimento, mas não é só isso, é principalmente respeitar as regras de trânsito, valorizando a sua vida e a do outro. Outra preocupação nossa é com relação a quem utiliza moto como garupa, essa pessoa precisa ter o seu capacete próprio. O capacete é de uso individual, tem tamanho e precisa ser homologado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). O uso correto do capacete salva vidas”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.