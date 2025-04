CCR detalha cronograma de duplicação da BR-101 em reunião com prefeitos e ANTT em Angra

Prefeitos de cidades da região e representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) se reuniram na tarde desta terça-feira (29) com a concessionária CCR-RioSP, responsável pela administração da BR-101 (Rio-Santos). O encontro teve como objetivo apresentar o plano de obras de duplicação e melhorias da rodovia.

Na reunião, realizada no Centro de Estudos Ambientais (CEA), em Angra dos Reis, foi divulgado o cronograma detalhado das intervenções ao longo da BR-101, com prazos que se estendem até 2033. As obras estão divididas por blocos e abrangem trechos estratégicos entre os municípios de Itaguaí, Mangaratiba, Angra e Paraty, no estado do Rio de Janeiro, além de Ubatuba, em São Paulo.

Participaram do encontro a presidente da CCR, Carla Fornasaro; o especialista da ANTT, Simone Gleizer; e os prefeitos de Angra, Cláudio Ferreti; Mangaratiba, Luiz Cláudio; e Itaguaí, Haroldo Rodrigues. A vereadora Titi Brasil e secretários municipais também marcaram presença.

ANGRA DOS REIS

Segundo a CCR, em Angra dos Reis o projeto contempla um conjunto de intervenções entre 2030 e 2031. Ao todo, serão 40,26 km de obras de duplicação nesse segmento, incluindo 12 faixas adicionais, intervenções estruturais e dispositivos de segurança viária, todas sob responsabilidade da concessionária.

Entre outras ações previstas estão: a implantação de 14 dispositivos de acesso e retorno; a instalação de 18 rotatórias ao longo dos trechos de duplicação e melhorias; a construção de 14 passarelas para pedestres; e a instalação de 46 pontos de ônibus.

​No caso de Itaguaí, os estudos para o trecho entre os km 380 e 416 já começaram e devem ser concluídos em fevereiro de 2031.

Em Mangaratiba, o trecho que vai do km 416 ao km 456, está com os estudos em andamento e tem previsão de término em janeiro de 2029. Por fim, o trecho de Ubatuba, do km 600 ao km 652, aguarda o início dos estudos, com conclusão prevista para fevereiro de 2033.

O prefeito de Angra, Cláudio Ferreti, destacou a importância da atuação da CCR para a infraestrutura da região.

— Não sei como ficaria a nossa estrada sem a CCR, que agiu em tempo recorde na recuperação da via em situações de fortes chuvas, como em 2022 e, mais recentemente, em abril. A CCR contribuiu muito com a infraestrutura que beneficia moradores e turistas. Agora, com a parceria que estabelecemos entre os prefeitos da região, vamos ser muito mais fortes para levar políticas públicas para a nossa população — frisou Ferreti.