Superiate de Neymar chega a Angra dos Reis e vira atração na Costa Verde

O novo superiate do jogador Neymar atracou nessa segunda-feira (dia 13) na Marina Bracuhy, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, e rapidamente chamou a atenção de moradores, turistas e frequentadores da região. Batizada de Enejota – referência à pronúncia das iniciais “NJ” -, a embarcação é avaliada entre R$ 120 milhões e R$ 150 milhões.

A chegada do iate foi registrada por pessoas que estavam na marina e os vídeos repercutiram nas redes sociais. O destino da embarcação não foi escolhido por acaso: Neymar possui uma mansão em Angra dos Reis, embora o superiate permaneça atracado na Marina Bracuhy devido às limitações de acesso aos canais do condomínio onde fica o imóvel.

Com aproximadamente 46 metros de comprimento (cerca de 150 pés) e 800 metros quadrados distribuídos em três andares, o Enejota foi projetado para viagens de longa duração e reúne seis suítes, amplas áreas de convivência, espaços exclusivos para a tripulação e um heliporto.

Outro diferencial está na tecnologia de propulsão. Em vez de hélices convencionais, a embarcação utiliza hidrojatos, sistema que oferece maior agilidade nas manobras. O superiate é equipado com quatro motores Caterpillar e pode atingir velocidade máxima de cerca de 20 nós, equivalente a aproximadamente 37 km/h.

O iate foi construído pela INACE SuperYachts, em Fortaleza (CE), e iniciou a viagem ao litoral fluminense na semana passada, fazendo escalas pelo caminho, entre elas no Recife, antes de chegar a Angra dos Reis.

Diferentemente da maioria dos superiates de luxo, o Enejota nasceu como uma embarcação de serviço e passou por um amplo processo de retrofit, com modificações estruturais, troca da motorização, instalação de novos sistemas de navegação e remodelação completa dos ambientes internos até se transformar em um modelo de alto padrão.

Segundo especialistas do setor náutico, esse tipo de conversão já é uma tendência consolidada em mercados como Dubai e países da Europa e começa a ganhar espaço também no Brasil, oferecendo uma alternativa para projetos exclusivos no segmento de luxo.

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