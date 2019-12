Imagens de câmeras de segurança podem auxiliar nas investigações

Dois homens encapuzados e armados assaltaram, no final da noite de quarta-feira (dia 25), o posto Flumidiesel, localizado no km 276 da via Dutra, no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa. Eles roubaram aproximadamente R$ 500.

Segundo informações passadas à Polícia Militar, os bandidos estavam numa Captiva preta. Eles entraram no posto e chamaram um frentista que, ao se aproximar do carro, foi rendido, sendo obrigado a entregar o dinheiro. Em seguida, a dupla fugiu pela Dutra, na pista sentido Rio. Imagens de câmeras de segurança deverão ser entregues hoje à Polícia Civil para auxiliar nas investigações.

Foto: Reprodução Internet