Uma menina de 13 anos denunciou o pai e o irmão por estupro, em Ipiabas. A criança procurou policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do distrito de Barra do Piraí e contou que era violentada desde os 9 anos. O pai foi detido e o irmão está sendo procurado.

Com a denúncia, os policiais acionaram o Conselho Tutelar. Na delegacia, a menor confirmou os relatos de abuso e contou outros detalhes. Ela afirmou que o irmão foi o primeiro a ter cometido o crime, quando ela tinha 9 anos.

No ano seguinte, contou, foi o pai quem a teria estuprado. Os atos teriam seguido até que o último dia 15, quando o pai mais uma vez teria violentado a menina, que ela decidiu então procurar ajuda.

A vítima contou que a violência acontecia em casa. Ela relatou ainda que informou para a mãe com medo da reação dos suspeitos da agressão.

Com as informações, a PM foi até o sítio onde a menina morava com a família. O pai foi encontrado e com ele estava uma arma não registrada. Na 88ª DP, ainda foi descoberto que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

A vítima foi levada para um hospital da cidade, onde passou por exames e em seguida encaminhada para acompanhamento do Conselho Tutelar.