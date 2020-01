Um temporal na cidade de Bananal (SP), provocou o transbordamento do Rio Barra Mansa, na tarde desta quarta-feira (dia 8). Pouco antes da súbita elevação do rio, a Defesa Civil havia emitido uma nota uma nota de alerta aos moradores dos bairros cortados pelo rio e também pelo Rio Bananal, mas, até o momento dessa publicação, não havia notícias de qualquer transtorno causado por este último.

Já o transbordamento do Barra Mansa provocou alagamento de ruas e casas às suas margens. No Nova Esperança, a cheia fez os moradores de ruas mais próximas, como a Florianópolis, reviveram mais um dia de água em suas residências como já é histórico em todos os verões.

O transbordamento do Rio também causou a interdição da rodovia interestadual que liga Barra Mansa a Bananal, nas próximidades da Fazenda Resgate, já no trecho paulista da estrada. Motoristas evitaram passar e fizeram uma fila veículos no local.

As sirenes de alerta foram acionadas as 17h. A Defesa Civil municipal orientou os moradores a se dirigirem aos pontos de apoio, caso necessário, e que, em qualquer situação de emergência, entrem em contato com o órgão pelo telefone 199 ou (24) 3028-9370.