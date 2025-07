Suspeito de tentativa de homicídio é preso em operação conjunta do GAT II e Polícia Civil em Barra Mansa

Uma operação conjunta entre agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) da Polícia Militar e a Polícia Civil resultou, na manhã desta quarta-feira (dia 2), na prisão de um homem com mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio, em Barra Mansa.

O suspeito foi localizado no bairro Nova Esperança, em uma área conhecida como “D1”, apontada como ponto de atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo a polícia, o homem seria o chefe do tráfico de drogas na região.

Durante a ação, a companheira do suspeito também foi conduzida à delegacia para averiguação, mas acabou liberada. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa), que segue com as investigações.