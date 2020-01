O corpo encontrado na última terça-feira (dia 28) na Estrada da Vila Flórida, em Itatiaia, era de Túlio Pedroso De Almeida, de 32 anos. Ele era morador da Grande Alegria, em Resende.

Túlio foi morto a tiros depois de ter as mãos e os pés amarrados. O corpo estava nas proximidades do posto de pesagem de caminhões que fica na Via Dutra.

Túlio Pedroso De Almeida foi sepultado na tarde desta quarta-feira (dia 29) no Senhor do Passos, em Resende. A polícia ainda não tem suspeitos do homicídio.