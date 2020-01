Policiais militares apreenderam, nesta quarta-feira (dia 29), um adolescente de 17 anos, flagrado com uma pistola no bairro Vicentina. Os agentes estavam em patrulhamento e receberam a denúncia de que um rapaz estava circulando com uma arma na cintura na Rua Prefeito Clodomiro Maia, na área do bairro conhecida como Marrocos.

O suspeito foi localizado e, ao ser revistado, teve descoberta a pistola que estava com carregador contendo 17 balas. Ao ouvir que seria levado para a delegacia, o menor reagiu e tentou agredir o PM que havia feito a revista.

Os policiais precisaram algemar o adolescente e um deles teve escoriações no braço. Na delegacia de Resende, ele ficou apreendido por fato análogo ao porte de arma de uso restrito.