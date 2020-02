Na madrugada de segunda-feira (dia 24), um homem de 37 anos foi esfaqueado pelo marido de uma mulher com quem marcou um encontro. Ele foi socorrido pelo próprio agressor, inicialmente no Cais Aterrado, sendo transferido em seguida para o Hospital São João Batista.

De acordo com o boletim de ocorrência feito pela PM, a vítima marcou um encontro com a mulher, mas o marido dela descobriu. Mesmo assim, teria ordenado à esposa que seguisse para o encontro. Ela chegou de carro, com o marido escondido no banco de trás do veículo.

Ainda segundo a versão do homem, ao chegar ao local do encontro, que não foi informado, a mulher pediu que ele se sentasse no banco do carona, quando foi atingido pelo marido com uma facada no pescoço.

Logo depois, o marido se arrependeu do ataque e levou a vítima até o Cais Conforto, onde teria pedido ao esfaqueado que não comentasse o ocorrido.

Após ouvir o relato da vítima, que não soube informar o endereço do agressor, os policiais seguiram para a delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal.