15 Agentes da Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda realizaram, na manhã desta terça-feira (dia 31), uma doação de sangue ao Hemonúcleo municipal, localizado no Hospital São João Batista.

O delegado titular da PF, Pedro Paulo Simão da Rocha (foto), foi um dos doadores, e fez questão de enfatizar o poder deste gesto nos tempos difíceis em que estamos vivendo. “Todo mundo tem que ajudar o próximo. Me lembrei que estamos numa época de isolamento social, as pessoas estão em casa. Os hemonúcleos que já sofrem regularmente com poucos doadores, em época de pandemia, o quadro tente a piorar. Eu viria sozinho, mas conversei com outros agentes que também aderiram a esta ação,” afirmou o delegado.

15 agentes se uniram nesta corrente. Foto: Evandro Freitas

O Hemonúcleo de Volta Redonda está localizado no Hospital São João Batista, e funciona de segunda a sexta, de 7h às 13h. O interessado em doar,precisa apresentar documento com foto, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais que 50 kg e estar com boa saúde. Foto: Evandro Freitas