Um homem foi preso no início da tarde dessa segunda-feira (dia 29) com uma arma e drogas no bairro Açude I, em Volta Redonda. A partir de uma denúncia, a Polícia Militar chegou ao endereço dele, na Rua C.

Na residência, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, drogas, balança de precisão e material para embalar entorpecentes.

Ele foi conduzido à delegacia de polícia para o registro da ocorrência. A quantidade de entorpecentes apreendidos não foi informada pela Polícia Militar, bem como o nome do preso. Foto: Polícia Militar