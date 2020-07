O atacante revelado pelo Volta Redonda Caio Canedo foi convocado para defender a seleção dos Emirados Árabes Unidos. Ele terá a oportunidade de fazer parte do elenco que enfrenta as seleções da Jordânia e do Tajiquistão, nos dias 4 e 8 de setembro.

O processo de naturalização de Caio para virar cidadão emiradense foi realizado em janeiro deste ano, depois de seis anos jogando nos Emirados Árabes.

“Não tenho palavras para demonstrar minha felicidade. Sinto-me em casa aqui e é uma honra enorme ser convocado. Desde 2014, venho trabalhando muito forte e a convocação é um sinal de que estou no caminho certo. Esse é o início de um sonho. Vamos lutar para disputar a Copa do Mundo de 2022. Pretendendo retribuir toda essa recepção e carinho com gols e boas ações “, afirmou o volta-redondense ao Fox Sports.

Caio tem 29 anos e foi criado no bairro Sessenta, em Volta Redonda. Após se destacar no Carioca de 2009, ele foi para o Botafogo, onde sob o comando de Joel Santana ganhou o apelido de “Talismã”. O atacante passou pelo Figueirense, Internacional e Vitória.

Atacente naturalizou em janeiro cidade emiradense – Fotos: Reprodução Facebook

Em 2014, foi cedido por empréstimo ao Al Wasl, se destacou no mundo árabe e foi contrato em definitivo no ano seguinte. Permaneceu no clube até agosto de 2019, quando foi contratado por R $ 23 milhões pelo Al Ain, vice-campeão mundial de clubes de 2018 e um dos principais times do país.

Na temporada atual, interrompida por conta de pandemia de coronavírus, o jogador já tinha feito 13 gols e 2 assistências em 24 jogos. O Al Ain ocupava a 2ª colocação na Liga dos Emirados Árabes e brigava pelo título. Na Copa dos Presidentes, uma equipe enfrentaria a final de Al Dhafra.

Agora, com uma camisa da seleção dos Emirados Árabes, Caio terá a chance de mostrar seu futebol nos dois jogos antes do retorno dos jogos das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2022. A seleção ocupa a quarta posição do Grupo G, com seis pontos após quatro jogos.