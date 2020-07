Agentes da delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda apreenderam, em ação conjunta com policiais militares do 28º BPM na noite deste domingo (dia 12), mais de R$ 37 mil em espécie, um carro modelo Honda Fit com registro de roubo, um revólver calibre .38 e anotações do tráfico. A ação ocorreu no bairro Belmonte.

Segundo a Polícia Civil, o material apreendido pertence a um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região e que já vinha sendo investigado em outros inquéritos. Todo material apreendido e o paradeiro do veículo, avaliado em cerca de R$ 100 mil, foram obtidos a partir de investigações do setor de inteligência da delegacia da cidade.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o veículo, que havia sido roubado em abril deste ano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi localizado na Avenida Belmonte. Dentro do Honda Fit, foram encontrados pouco mais de R$ 3400 em dinheiro e a habilitação do suspeito.

Os policiais fizeram buscas na região e encontram um imóvel, que seria utilizado pelo homem. Ao revistarem o local, encontram mais R$ 34 mil também em dinheiro, o revólver e as anotações do tráfico. Segundo o delegado da 93º DP, Victor Tuttman, o suspeito, que permanece foragido, tem diversas anotações criminais por receptação, lesão corporal e ameaça. Foto: Polícia Civil.