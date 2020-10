O veículo Fiat Uno, placa LKK 727, foi atingido por um trem na manhã desta quinta-feira (dia 22), em Barra Mansa. O acidente aconteceu em uma passagem de nível da Rua Sebastião Bonifácio de Queiroz, no bairro Vista Alegre. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o relatado no registro de ocorrência pela condutora, o automóvel desligou sobre os trilhos. As tentativas de fazê-lo voltar a funcionar não deram resultado. Um ciclista que estava no local ajudou a empurrar o veículo, mas não houve tempo hábil para evitar ao acidente.

Os agentes da Guarda Municipal, Inspetor Faustino e 1° Classe Alves, estiveram no local do acidente, que chegou a ficar interditado. A equipe auxiliou na organização do fluxo de veículos e no serviço de remoção do carro atingido.

Foto: Divulgação