A Polícia Militar prendeu, no início da tarde desta segunda-feira (dia 30), um dos homens suspeitos de aparecer na imagem do roubo ao carro de um idoso, de 74 anos, no último dia 21, no Laranjal, em Volta Redonda. Ele foi localizado em Pinheiral.

Uma guarnição do 28º Batalhão estava em patrulhamento pelo km 2 da Estrada Dom Pedro, quando foi informada sobre o veículo Gol vermelho utilizado para efetuar o roubo na cidade de Volta Redonda. Após checagem, inclusive na 101ª DP, os policiais confirmaram a informação.

Contactada, a moradora do imóvel informou que Marlon Soares da Silva, de 31 anos, havia deixado o carro em sua casa com o intuito de seu marido verificar um suposto problema mecânico. Com o auxílio de outra viatura, Marlon foi localizado.

De acordo com o registro policial, o mesmo confessou sua participação no crime e informou os apelidos dos outros dois elementos que participaram do assalto. O preso está sendo apresentado na 93ª DP, onde o roubo foi registrado.

Crime

No dia do crime, três homens participaram do roubo – dois saíram do carro, enquanto outro ficou dentro do veículo. O assalto aconteceu na Rua 157 e os suspeitos estavam armados. Eles desembarcaram do Gol vermelho e renderam o motorista. Em seguida, um dos bandidos assumiu o carro da vítima, um Corolla prata, e fugiu com o veículo. A ação foi registrada por câmeras de monitoramento.

O automóvel roubado foi encontrado no mesmo dia, nas proximidades do bairro Palmeiras, em Pinheiral.

Foto: Reprodução