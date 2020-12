A cerimônia de diplomação do prefeito e vice de Barra Mansa, Rodrigo Drable e Fátima Lima, aconteceu na tarde desta quarta-feira (dia 16). Devido à pandemia da Covid-19, a solenidade ocorreu de modo virtual e pôde ser acompanhada através do Google Meet. Na ocasião, também foram diplomados os 19 vereadores eleitos. Já o documento oficial que valida a eleição dos chefes do executivo e parlamentares para o mandato de 2021 a 2024 será entregue nesta quinta-feira (dia 17), no cartório eleitoral do município.

O prefeito reeleito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, agradeceu os 43.323 votos recebidos e fez a seguinte reflexão. “A população de Barra Mansa deixou claro que não aceita mais a velha política e apoia quem trabalha de forma madura, com compromisso e responsabilidade. Me sinto honrado em ter tido o apoio de 52% da população da cidade. Nesses quatro anos vivemos muitas coisas. Muitas delas foram traumáticas, como o surto de febre amarela, uma grande enchente, deslizamentos e, é claro, a pandemia da Covid-19. Mas mesmo diante dessas dificuldades trabalhamos pesado. Tendo a certeza que no próximo ano as dificuldades não serão simples, mas serão obstáculos que iremos superar”.

Drable ainda fez um importante agradecimento a todos profissionais que atuam no serviço público. “Deixo aqui registrado o meu agradecimento que vai do servidor mais simplório aos profissionais que atuam na linha de frente contra o novo coronavírus. O trabalho em equipe que todos desempenharam foi reconhecido nas urnas e não poderia deixar de demonstrar a minha gratidão”, completou o prefeito.

A vice-prefeita reeleita Fátima Lima avaliou os quatro primeiros anos de governo e falou sobre a expectativa para os próximos anos que virão. “Foram anos muito difíceis, onde encontramos inúmeros desafios, mas graças a um trabalho que envolveu união e vontade, conseguimos mudar muita coisa. Não podemos deixar de falar sobre a maior adversidade, a pandemia. Infelizmente perdemos muitas vidas e sentimos muito por essas perdas, mas se não tivesse comunhão e trabalho seria muito mais difícil. Ainda há muito para ser feito e a nossa meta é avançar nas conquistas e desenvolver mais políticas públicas para, cada vez mais, estruturar Barra Mansa”, comentou Fátima.

A cerimônia foi conduzida pela juíza da 94ª Zona Eleitoral, Drª. Flavia Fernandes de Melo Balieiro Diniz. Em sua fala ela fez questão de desejar prosperidade na gestão dos eleitos em Barra Mansa. “Mesmo diante das adversidades, cada eleito teve que reinventar o modo de fazer campanha, por isso parabenizo cada um. Ainda estamos vivendo esse risco e teremos que continuar revendo as políticas de enfrentamento do vírus. Tenho certeza que com um bom trabalho e dedicação, voltaremos em breve a normalidade, mas antes disso temos que ter paciência e compaixão com o próximo”, finalizou a juíza.