A Diretoria da Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em conjunto com a Diretoria do Polo Gastronômico, conseguiu, durante reunião com o Ministério Público do estado e a Prefeitura de Volta Redonda, realizada nesta terça-feira (dia 15), no Palácio 17 de Julho, mudanças no decreto municipal nº 16.422/2020, que estabelecia uma série de medidas restritivas de combate à Covid-19.

O decreto, assinado na última segunda-feira (dia 14) pelo prefeito Samuca Silva (PSC), determinava, dentre outras coisas, a proibição de música ao vivo em bares, restaurantes ou similares e que esses estabelecimentos fechassem às 20h.

Após a reunião desta terça-feira (dia 15), ficou decidido que os estabelecimentos de alimentação fora do lar poderão funcionar até às 22h, com autorização para música ao vivo até às 20h. Em nota, o presidente da Abrasel, José Fardim, afirmou que “a força do diálogo prevaleceu e todos chegaram a um consenso equilibrado para atender as prerrogativas do Governo Municipal, empresários, profissionais do segmento de alimentação fora lar, aos artistas musicais e a população da cidade de Volta Redonda”.