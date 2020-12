Após três funcionários apresentarem sintomas da Covid-19, o posto de vistoria de Volta Redonda ficará fechado por sete dias, a partir desta quinta-feira (dia 17), por orientação das autoridades sanitárias. Os funcionários serão testados e o posto higienizado no próximo sábado (dia 19). Não há agendamentos para esta unidade.



Para não gerar aglomerações, as vagas seguem limitadas, e o departamento reforça a importância de a população procurar os serviços somente em caso de extrema necessidade. “Se for imprescindível, compareça ao posto sempre com agendamento prévio, use máscara de proteção e não leve acompanhantes”, informou o Detran.

Foto: Divulgação/DetranRJ