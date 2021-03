Policiais militares prenderam na noite desta terça-feira (dia 2), no bairro Jaqueira, em Três Rios, Alex Sander Moraes da Costa, de 31 anos. Considerado, segundo a PM, criminoso de alta periculosidade, ele estava foragido da Justiça havia cerca de dois anos, sendo integramente de uma organização criminosa atuante em todo estado.

Segundo apurou o Serviço Reservado do batalhão da PM em Três Rios, Alex Sander tinha uma ida programada, na noite desta terça-feira (dia 2), ao Complexo do Alemão, no Rio, onde iria se encontrar com chefes do tráfico.

Os agentes, com apoio do Grupamento de Ações Táticas, montaram uma operação para prender o procurado, que estava na casa de parentes. Ele tentou fugir.

A prisão de Alex Sander, de acordo com o comando do 37º batalhão, é tida como a mais importante do ano no combate às organizações criminosas. O suspeito foi entregue na delegacia de polícia de Três Rios, onde o mandado de sua prisão foi cumprido.