Um grave acidente, na noite deste sábado (dia 27), matou duas pessoas na Via Dutra, na altura de Barra Mansa. A colisão, envolvendo três veículos, ocorreu no km 280, na pista sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo que causou o acidente, um Fox Vermelho, estava andando em alta velocidade pela contramão. O condutor, que aparentava ter entre 20 e 30 anos, colidiu na lateral de um Chevrolet Cruze, cujo motorista conseguiu evitar uma batida frontal e não se machucou.

Após bater no Cruze, o Fox quase atingiu uma moto, que conseguiu desviar. Em seguida o Fox bateu em um Virtus, conduzido por um homem de 39 anos. Ele ficou gravemente ferido, sendo socorrido ao Hospital de Emergência de Resende, mas não resistiu aos ferimentos. Com o impacto, o Fox pegou fogo, matando o seu condutor carbonizado.

Ainda de acordo com a PRF, antes de causar o acidente, o motorista do Fox teria invadido uma casa na Vila dos Remédios, no distrito de Floriano. A dona da residência flagrou a invasão e gritou, fazendo com que o homem entrasse no Fox e fugisse em alta velocidade até se envolver na série de colisões. Foto: PRF