O cabeleireiro Fabrício Machado, de 39 anos, é umas das vítimas de um grave acidente ocorrido na noite deste sábado (dia 27) na Via Dutra, na altura de Barra Mansa. A batida foi provocada por um homem, ainda não identificado, que dirigia um Fox vermelho

Fabrício estava em um Virtus, atingindo frontalmente pelo Fox. Momentos antes, o veículo já havia batido em um Cruze e quase colidido com uma moto. O cabeleireiro chegou a ser socorrido no Hospital de Emergência de Resende, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, antes de causar o acidente, o motorista do Fox teria invadido uma casa na Vila dos Remédios, no distrito de Floriano. A dona da residência flagrou a invasão e gritou, fazendo com que o homem entrasse no Fox e fugisse em alta velocidade até se envolver na série de colisões. Foto: Reprodução