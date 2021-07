A Secretaria de Saúde de Volta Redonda confirmou, no início da noite desta terça-feira (dia 6), mais quatro óbitos em decorrência da Covid-19. Com isso, o total de mortes chegou a 1.044. Entretanto, de acordo com o painel de monitoramento estadual do coronavírus, já são 1.047 vítimas da doença no município.

A cidade tem 33.870 casos positivos, com 31% das UTIs e 24% dos leitos clínicos públicos ocupados. Os hospitais particulares apresentam ocupação de 21% nas UTIs e 10% nas enfermarias.