A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) promovem, na próxima quinta-feira (dia 26), o Fórum Regional do Turismo Fluminense – Edição Vale do Café. O encontro, que vai reunir representantes do setor para debater a retomada das atividades turísticas, será realizado no Centro de Convenções General Sombra, em Vassouras.

A iniciativa faz parte do programa ‘Turismo RJ + Perto’, que visa a integração e união de esforços de todos para o desenvolvimento do setor no cenário de retomada das atividades no avanço da vacinação e no pós-pandemia. O Fórum pretender fortalecer o potencial turístico existente nos municípios do Estado e aproximar, cada vez mais, as lideranças públicas estaduais das cidades do interior.

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, conduzirá o evento, que contará, com a presença do governador Claudio Castro. Estarão presentes, ainda, o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida, além de toda a diretoria da Setur-RJ e da TurisRio. A programação conta com palestras, mesas de discussão e painéis que abordarão assuntos relevantes para o setor. Entre os temas de debate estão “Do potencial ao comercial: transformando atrativos turísticos em produtos” e “Segmentação turística: estratégias especiais para experiências memoráveis”.

A equipe da Setur-RJ/TurisRio estará à disposição para atender aos municípios e ao trade. Equipes do Cadastur e do Programa Estadual de Artesanato estarão no local. Além disso, representantes dos municípios terão mesas expositoras, mostrando um pouco das suas tradições, gastronomia e artesanato. A proposta é dar a oportunidade a todos, que fazem do turismo o seu meio de vida profissional, de fazer contatos, apresentar e vender produtos, além de acertar parcerias.

Para participar do evento é necessário fazer o credenciamento através do link https://forms.gle/sMXHCqtj8aokwJTJ9 Serão aceitos cadastros realizados até às 13h desta terça-feira (dia 24). O evento será realizado seguindo todos os protocolos de segurança sanitária.