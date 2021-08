O sargento da Polícia Militar, Nataniel Pinto Pereira, de 45 anos, atacado a tiros na manhã desta segunda-feira (dia 23), em frente à sua residência, no bairro Oficina Velha, em Barra do Piraí, morreu no fim da manhã na Santa Casa do município. Baleado na cabeça, no abdômen, na perna esquerda e no braço direito, o militar chegou ao hospital em estado grave e não resistiu aos ferimentos.

Segundo o delegado de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, as investigações do homicídio já começaram e “todas as hipóteses estão sendo apuradas”.

Atualmente, Nataniel estava lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária da PM. O agente já chegou a atuar no 28º Batalhão de Polícia Militar.