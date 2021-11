A Polícia Civil prendeu em flagrante na noite dessa quarta-feira (dia 3) o homem suspeito de matar mãe e filha a facadas no Bracuí, em Angra dos Reis. Márcio de Oliveira Vicente era ex-companheiro de uma das vítimas, Lucimar Freitas da Silva Vasconcelos, de 46 anos. A mulher foi assassinada junto com a filha, Adriana Vasconcelos da Silva, de 19 anos, dentro da casa onde elas moravam. Segundo a polícia, Márcio estava no local do crime quando a PM foi acionada e foi conduzido a prestar depoimento na 166ª DP (Angra dos Reis). Ele nega envolvimento no crime, porém, durante a abordagem, a polícia notou um corte no dedo indicador de Márcio, que argumentou que o ferimento teria sido causado por uma faca ao cortar cana, no dia anterior.

A polícia também foi até a casa de Márcio, na comunidade Sapinhatuba I, onde não havia móveis. No local, tinha apenas poucas roupas e objetos pessoais. Questionado sobre seu celular, o homem alegou que o aparelho estaria em manutenção. Outra pista encontrada pela polícia na casa do suspeito foi uma calça jeans úmida e com manchas avermelhadas, compatíveis com sangue. Mesmo negando a ligação das pistas com o crime, foi determinada a prisão em flagrante do suspeito. As investigações seguem em andamento.