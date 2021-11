Um jovem de 23 anos, identificado como Weslei Alves da Silva Nascimento, foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (dia 3), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O crime ocorreu em um escadão que dá acesso à Rua União, na Servidão da Paz, no Morro da Caviana. Ainda não há informações sobre o autor dos disparos e nem sobre as circunstância do crime. A Polícia investiga o caso.