lack Friday já se consolidou como uma importante data no calendário comercial do Brasil, marcando o início da temporada de compras natalinas e trazendo para os lojistas a expectativa de boas vendas. Comemorado sempre na última sexta-feira do mês de novembro, a Black Friday deste ano será hoje (dia 26). Porém, as promoções e descontos já estão acontecendo há semanas, movimentando as lojas e sites de e-commerce e acelerando a economia brasileira.

Apesar das ofertas sedutoras e promoções imperdíveis, especialistas alertam, no entanto, que o consumidor tenha cautela na hora de comprar, tanto para não cair em ciladas, como para não prejudicar o orçamento familiar. A cada ano, os Procons vêm intensificando as fiscalizações neste mês e prestando orientações para que os consumidores aproveitem a data com mais segurança e responsabilidade.

Pesquisar preços dos produtos, guardar anúncios promocionais para comprovar os descontos oferecidos e comparar valores são algumas das dicas importantes e necessárias antes de confirmar a compra, além, é claro, de analisar o próprio orçamento e evitar endividamento. Em casos de compras pela internet, é importante também estar atento e garantir que a transação seja segura.

Harrison Nebot tem 27 anos, é estudante de jornalismo e está acompanhando as promoções ao longo de todo o mês, ansioso pelo dia oficial da Black Friday. Apaixonado por roupas, ele espera encontrar na campanha uma boa oportunidade de compra.

“Todos os anos compro na Black Friday e provavelmente devo comprar um tênis, um sapato ou algo da área de moda. Gosto de aproveitar as promoções para comprar um número maior de peças que dê para usar o ano inteiro, sempre analisando os preços e verificando se está valendo a pena comprar essa quantidade. E caso eu note uma redução no valor de livros, também pretendo adquirir alguns que já estou ‘namorando’ há tempos e esperando que estejam em preço acessível durante a Black Friday”, conta Harrison.

Cartilha

Para alertar a população, o Procon Estadual preparou uma cartilha com dicas para consumidores que farão compras em sites ou lojas físicas. Ficar de olho no preço, oferta, garantia, troca, entrega e segurança do site estão entre as principais dicas.

“É o momento de comprar aquele produto tão desejado, com um preço mais acessível. O consumidor não pode se afobar e precisa sempre prestar atenção no valor cobrado e ter cuidado redobrado nas compras feitas pela internet”, diz o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Atenção ao preço

Segundo o Procon-RJ, o consumidor precisa prestar atenção no valor à vista e parcelado do produto. Alguns fornecedores informam com destaque apenas o valor da parcela e em letras miúdas a quantidade de prestação. Essa é uma prática que desrespeita o Código de Defesa do Consumidor e engana muita gente.

Segurança no comércio eletrônico

Ao entrar no site, confira na barra do navegador se o endereço eletrônico usa o protocolo HTTPS e se é exibido um ícone em forma de cadeado fechado. Isso indica que o site é seguro e possui certificado digital.

Sites com preços muito abaixo do mercado precisam de atenção. O consumidor deve desconfiar desse tipo de e-commerce. Caso deseje comprar em um site desconhecido, antes de fechar o negócio, consulte a lista de páginas não recomendadas do Procon-RJ.

Veja também o que os clientes estão falando nas redes sociais e consulte a reputação do fornecedor nos sites especializados como, por exemplo, o “Reclame Aqui” ou o “E-bit”.

Prazo de troca

Algumas lojas físicas não aceitam a troca de produtos comprados na Black Friday, o que é permitido, desde que a informação esteja clara para o consumidor. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não tem obrigação de trocar o produto se este não apresenta vício ou defeito. Por isso é muito importante perguntar sobre a política de troca da loja e ter certeza do que está comprando.

Já nas compras realizadas pela internet ou fora do estabelecimento comercial, existe o direito de arrependimento. Portanto, o consumidor que efetuou a compra de algum produto ou contratou algum serviço fora do estabelecimento comercial, tem até sete dias a contar da data compra ou do recebimento do produto/serviço, para se arrepender e solicitar o cancelamento da compra.

Entrega

O prazo e o valor do frete cobrado pelo fornecedor também merecem atenção. Às vezes o preço do produto está muito atrativo, mas, quando somado ao valor do frete, a compra já não compensa. Para não ter surpresa, observe o prazo de entrega estipulado pelo fornecedor. Na hora de receber a compra, fique de olho na embalagem. Se houver algum indício de violação, recuse o recebimento para não ter dor de cabeça.

Guarde o comprovante de compra

O consumidor deve sempre guardar a nota fiscal dos itens comprados. Ao efetuar compras de forma on-line, é importante capturar todas as telas, pois assim ele fica com o registro de todo o passo a passo até a finalização da compra. Preservar todos os e-mails de confirmação do pedido, pagamento e qualquer outra comunicação que receba da loja é imprescindível.

Caso não haja o comprimento da oferta ou qualquer outro problema relacionado ao produto ou serviço, estes documentos serão necessários para abrir reclamação no Procon-RJ.