Um adolescente ficou ferido ao apontar uma arma para policiais civis de Resende. O caso aconteceu na quinta-feira (dia 02), no bairro Baixada da Olaria. De acordo com a 89ª DP, os agentes, junto ao delegado Ronaldo Aparecido, estavam Rua da Olaria em uma viatura descaracterizada, identificando casas relacionadas a inquéritos que apuram tráfico e homicídios. Durante a operação, os policiais se depararam com quatro homens armados, em atividade típica de tráfico. Na abordagem, o menor teria apontado uma pistola em direção aos policiais, levando um dos agentes a atirar, ferindo o suspeito. O quarteto acabou fugindo, deixando para trás uma mochila com entorpecentes, celular, uma pistola calibre 380 e um rádio transmissor. Os agentes perseguiram o menor através do rastro de sangue deixado por ele e conseguiram capturá-lo em uma residência. Ele foi levado pelos policiais para o Hospital de Emergência, onde permanece internado. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.