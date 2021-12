Uma mulher identificada como Vanderléia Gonçalves Pedrozo Lucas foi presa na última terça-feira (dia 30), sob a acusação de tentar corromper um menor de idade para que ele praticasse roubo de celulares. Foi o próprio adolescente, que trabalha em um escritório de contabilidade, quem denunciou a suspeita. De acordo com o jovem, a proposta seria acertada em um encontro marcado entre ele e a mulher no Resende Shopping. Também participaria do encontro uma segunda mulher, que pagaria ao menino R$ 500 para que ele cometesse o crime.

Diante da denúncia, o delegado da 89ª DP (Resende), Ronaldo Aparecido, se dirigiu ao local com a sua equipe com o objetivo de flagrar a tratativa. No mesmo horário informado pelo adolescente, a mulher apareceu, entregando a ele uma mochila contendo uma réplica de revólver, uma faca, uma peruca, dois pares de luvas, uma touca, além de roupas como calça, jaqueta de moletom, boné e blazer. A possível segunda suspeita não apareceu ao encontro.

Ao notar a presença dos policiais, a suspeita tentou fugir com a mochila, porém sem sucesso. Ela foi capturada pelos agentes e levada para a delegacia, onde foi autuada por corrupção de menores. Além do material encontrado na mochila, a polícia apreendeu com a suspeita cerca quantia em dinheiro e dois aparelhos celulares, sendo um deles o utilizado para falar com o adolescente. Agora, a polícia investiga se há, de fato, outra mulher envolvida no caso e tenta identificá-la.