A polícia prendeu nesse domingo (dia 5) dois suspeitos de tráfico de drogas, em Volta Redonda. A prisão aconteceu no “Beco do Val”, conhecido ponto de tráfico de drogas no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho. Os agentes da PM estavam em patrulhamento na localidade, quando avistaram vários homens correndo por uma escadaria, deixando para trás sacolas de plástico. As sacolas continham 116 pinos de cocaína e 28 potes de Skank. A dupla foi alcançada, detida e levada para a 93ª DP (Volta Redonda), onde o caso foi registrado.