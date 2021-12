O volta-redondense Mário Tebet é o primeiro paratriatleta a completar a Fodaxman, prova de triathlon extremo em Santa Catarina.

A prova foi realizada no sábado (dia 11) e, para superá-la, Tebet completou os 4.000 metros de natação, 173 KM de ciclismo e 42,2 km de corrida. Com as particularidades de que a natação teve seu início à noite, o ganho de altimetria de 3.650m na etapa do ciclismo e 1.250m na corrida, o que elevou ainda mais o nível de dificuldade da prova. O atleta se prepara desde 2020 para a competição e coleciona títulos e participações em provas, inclusive internacionais.

No currículo do volta-redondense, constam competições promovidas pela Federação de Triathlon do Ceará, onde desde 2018 obteve vitórias na sua categoria nas distâncias sprint (750 m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida) e olímpico (1.500 m de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida).

Em 2018, Mário Tebet participou do GP Extreme em Natal, nas distâncias de 1.000 m de natação, 100 km de ciclismo e 10 km de corrida, onde conquistou vitória na sua categoria. Participou também do Challenge Cerrado (1.900 m de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida), disputando a prova em um time de revezamento formado por paratletas.

O paratriatleta disputou e concluiu o Ironman 70.3 de Fortaleza, nas distâncias de 1.900 m de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. Em 2019, disputou o mundial do Ironman 70.3 em Nice, onde também concluiu a prova.

Movido pela superação, Mário Tebet tem como desejo capacitar e credenciar para disputar provas de ultramaratona de natação, ciclismo, corrida e triathlon. Para quem já superou tantos desafios, esta é apenas mais uma barreira a ser vencida.

Foto: Divulgação