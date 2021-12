A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove neste domingo (dia 19) uma ação de multivacinação contra Covid-19, Sarampo e Poliomielite.

As vacinas estarão disponíveis, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, das 9h às 15h. Além da vacinação, a praça vai sediar o evento Descarte Solidário de Resíduos Elétricos e Eletrônicos realizado pelo Rotary Volta Redonda (Rotary VR Leste e Rotary VR Norte).



A vacinação contra a Covid-19 terá aplicação de primeiras, segundas e terceiras doses. O público-alvo da primeira dose são pessoas de 12 anos ou mais. Os moradores devem apresentar documento de identidade, comprovante de residência, CPF e cartão do SUS.



A segunda dose é destinada a pessoas que tenham no mínimo 21 dias da primeira aplicação. A dose de reforço (terceira dose) para pessoas acima de 18 anos – vacinadas com a 2ª dose até 30/09/2021 e imunossuprimidos – vacinados com a 2ª dose até 18/11/2021. Nesses casos, as pessoas devem apresentar cartão vacinal, SUS e CPF.

Sarampo e Poliomielite

As vacinas contra o Sarampo e Poliomielite fazem parte do calendário de vacinação da criança e do adolescente para prevenção e controle da doença por meio da imunização. Entretanto, a cobertura vacinal nos últimos anos registrou queda, principalmente devido à pandemia, conforme destaca o coordenador municipal da Vigilância em Saúde, médico sanitarista Carlos Vasconcellos.



“A pandemia contribuiu para que as taxas de imunização caíssem nos últimos anos. O medo da contaminação por Covid-19 nos espaços de saúde fez com que muitas pessoas deixassem de procurar a vacinação. Também acredito que, infelizmente, a descrença na efetividade da vacina ajudou para a resistência de muitos à vacinação”, disse Vasconcellos.



Por isso, a Secretaria de Saúde orienta que crianças e adultos com o esquema incompleto da vacina contra o Sarampo façam o reforço. A primeira dose da vacina é administrada aos 12 meses e a segunda dose entre os 15 e os 24 meses.



No entanto, todos os adolescentes e adultos, que não tenham sido vacinados, podem tomar 1ª dose desta vacina. A administração simultânea da vacina contra a Covid-19 com outros imunizantes é recomendada. O Ministério da Saúde suspendeu o intervalo de 14 dias.



A vacina da Poliomielite (oral) é feita para crianças a partir dos 15 meses a menores de cincos anos de idade. O reforço dessa vacina é administrada aos 4 anos e as doses em atraso poderão ser aplicadas. É necessário que os pais ou responsáveis apresentem a caderneta de vacinação da criança, para que os profissionais de saúde possam avaliar ou tirar dúvidas sobre os esquemas vacinais.



Equipes do Hospital São João Batista (HSJB) também estarão no local, realizando ações voltadas para atender a população, tais como incentivo a doação de sangue e controle da pressão arterial e do diabetes.