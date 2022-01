Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e do Comando de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na quinta-feira (dia 27), milhares de projéteis de fuzil, estojos, insumos e equipamentos para recarga de munições de uso restrito. O material foi encontrado escondido às margens do Arco Metropolitano.

A ação foi um desdobramento da operação que aconteceu terça-feira (dia 25), quando policiais apreenderam 55 armas, sendo 27 fuzis, em uma casa no bairro do Grajaú, Zona Norte do Rio de Janeiro. As investigações apontam que membros da organização criminosa determinaram a destruição de provas e tentaram desaparecer com o restante do material bélico que seria revendido ao tráfico de drogas. Os agentes verificaram que a carga pertencia a um homem preso em Goiânia, no dia 24 deste mês.

Diligências seguem para identificar e capturar todos os envolvidos no crime, além de encontrar todos os esconderijos utilizados pela quadrilha.

