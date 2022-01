O Volta Redonda anunciou nesta sexta-feira (dia 28) mais duas contratações para a temporada 2022. O primeiro é o zagueiro Grasson, de 27 anos, que retorna ao Esquadrão de Aço após disputar o Campeonato Brasileiro da Série C de 2021 e acerta até o final do Campeonato Carioca deste ano.



Já o outro reforço é o volante Gabriel Pierini, de 21 anos, que chega por empréstimo até o final do ano junto ao Cuiabá-MT.



Os dois atletas, que vinham treinando com o elenco tricolor, já estão regularizados e à disposição do comandante Neto Colucci.



Na sua primeira passagem pelo Voltaço, Grasson disputou 18 jogos com a camisa tricolor. O defensor já jogou pelas equipes do Osasco Audax-SP, Audax Rio, Guarani, Marília-SP, Caxias, Resende, Bangu e Santa Cruz-PE, último clube antes de acertar o seu retorno.

“Muito feliz pelo retorno ao Volta Redonda. Só agradecer a confiança da diretoria, Comissão Técnica e do Neto. A expectativa é de fazer um bom campeonato, com os pés no chão. Sabemos que o Carioca não é brincadeira, mas o grupo é muito unido, todo mundo se ajudando, trabalhando forte e tenho certeza que iremos fazer um excelente campeonato”.

Com passagens pelas bases do Atlético-MG e Flamengo, Gabriel Pierini foi revelado pelo Cuiabá-MT, onde fez a sua estreia pelo profissional em 2020. No ano seguinte, o volante foi emprestado para o Brasil de Pelotas-RS em junho, retornando para a equipe mato-grossense em outubro.

O presidente do Volta Redonda Flávio Horta falou sobre as duas contratações.

“São duas boas contratações para o nosso setor defensivo. O Grasson é um zagueiro experiente, fez grandes partidas na Série C ano passado, já conhecemos bem, está treinando desde a pré-temporada com a equipe, conseguimos chegar a um acordo e ele chega para reforçar bastante o nosso sistema defensivo. Já o Gabriel é um jovem de muita qualidade, vem do Cuiabá, e vê no Volta Redonda uma grande chance para mostrar o seu trabalho”, ressaltou.