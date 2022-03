Um acidente envolvendo uma van que transportava bebidas e um veículo de passeio na tarde deste sábado (dia 5) deixou seis pessoas feridas na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí. O fato ocorreu na altura do km 251, no bairro Coimbra, próximo ao trecho ontem ocorreu um engavetamento na sexta-feira (dia 5), com uma vítima fatal.

No acidente deste sábado, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, porém ainda não se sabe o estado de saúde delas.

Foto: Reprodução