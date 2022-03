O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informou nesta manhã (dia 10) que, devido a um pico de energia elétrica, os equipamentos de bombeamento de água que atendem os bairros Vila Americana e Santa Luzia desligaram. Segundo a autarquia, isso provocou o rompimento em dois pontos da rede de abastecimento da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte está operando com 50% do sistema de bombeamento – apenas duas bombas. Ainda não há previsão para a finalização dos reparos necessários. Assim que o conserto for finalizado, o abastecimento será normalizado gradativamente.

O Saae-VR ressalta que, com as altas temperaturas registradas nos últimos dias, o consumo de água aumentou em 40%. A orientação é para que a população faça uso consciente da água, priorizando o consumo humano e evitando o desperdício. Os carros-pipas estarão disponíveis e a prioridade será o atendimento de hospitais, postos de saúde e escolas.