Realizado quarta e quinta-feira (dias 11 e 12) em Angra dos Reis, o Congresso Estadual Empresarial de Turismo reuniu empresários e autoridades como o secretário de Estado de Turismo do Rio, Sávio Neves, o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo, o deputado estadual Gustavo Tutuca e o vice-presidente da Fecomércio RJ, Essiomar Gomes.

Organizado pelo Convention & Visitors Bureau, com apoio de Setur-RJ, TurisRio e Fecomércio, o evento contou com a presença de representantes de diversos municípios, como o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias. O novo folder desenvolvido pela Secretaria, o Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café e o Festival Gastronômico Delícias do Vale do Café foram amplamente divulgados no stand da Setur-RJ.

“Este Congresso é muito importante. Estive em contato com empresários e iniciei diálogo sobre a possibilidade de Vassouras sediar uma edição do evento anual”, disse o secretário, que aproveitou para confirmar com Sávio Neves e Sergio Ricardo os detalhes da participação da Setur no Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café, que será realizados entre os dias 22 e 29 deste mês.

“O stand, parceria da Setur com a Fecomércio, estará em todos os dias do Festival. Entre as atrações do espaço, estará a possibilidade do público ter a sensação de sobrevoar as mais belas paisagens do Rio usando óculos 3D assistindo ao primeiro filme produzido no Brasil em 360 graus”, disse Wanderson.

Para completar, o secretário acertou para que a Van do Artesanato seja uma atração no Festival e os artesãos locais possam expor seus produtos. “Estamos colhendo bons resultados do trabalho feito durante a gestão do prefeito Severino Dias, que acredita e investe no turismo”, ressaltou Wanderson.

No segundo dia do evento, o secretário acompanhou painéis sobre Turismo, reforçou a divulgação de Vassouras e esteve com a secretária de Estado de, Daniele Barros, o deputado Otávio Leite, e a deputada e vice-presidente da Comissão de Turismo da Alerj, Adriana Balthazar, além de prestigiar o stand da Fecomércio.”Sesc e Senac são parceiros constantes do nosso município. Agradeço ao presidente e ao vice da Fecomércio, Antônio Florêncio e Essiomar, por todo apoio”, finalizou.