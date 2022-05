O professor do UniFOA Otávio Barreiros Mithidieri foi homenageado pelo Deputado Delegado Antônio Furtado, na última sexta-feira (dia 13), na Câmara Municipal de Volta Redonda. O docente recebeu uma Moção de Aplauso em razão dos excelentes trabalhos na proteção, cuidado e na defesa dos idosos no Brasil.

Otávio também representou o Presidente da FOA, Eduardo Prado – que não pôde estar presente – igualmente homenageado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados, da qual Furtado é membro titular.

“Essa homenagem é um reconhecimento ao trabalho do UniFOA junto à comunidade. Nosso compromisso de responsabilidade social, com trabalhos voltado para o idoso, que agora foi reconhecido. Nós temos projetos de extensão, pesquisas, eventos… Então, esse é um momento de alegria para todos nós, em nome da Instituição”, comemorou Otávio Mithidieri, que faz parte da história do UniFOA há mais de 40 anos.

Trabalhos aos idosos

Desde 2000, através da Pró-Reitoria de Extensão, foram desenvolvidos pela FOA exatos 4.036 programas e projetos de extensão para terceira idade. Além de eventos e cursos destinados aos idosos: 2.148 realizados também ao longo desses 22 anos. Portanto, a Instituição promoveu 6.184 ações destinadas aos idosos, dado que corrobora com a homenagem.

Durante o evento de Moção de Aplauso, foram citados destaques aos homenageados. Ao Presidente, Eduardo Prado, a homenagem direcionada a ele foi motivada pela valorização do quadro de professores com mais de 90 anos e contratação de profissionais com mais idade, tendo funcionários com mais de 80 anos de idade.

Ao homenageado Otávio Mithidieri, além do reconhecimento de sua trajetória como docente do UniFOA, a criação de uma universidade aberta à terceira idade, implementação de disciplina no curso de Educação Física e por ter participado do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Volta Redonda.

Professora de Medicina do Centro Universitário, Nadejda Varginha também foi uma das homenageadas da noite, por sua atuação como médica otorrinolaringologista. Todo o evento foi transmitido ao vivo pela página do deputado e pode ser conferido aqui.