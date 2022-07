A Polícia Civil prendeu na tarde de segunda (dia 18) dois homens acusados de exercício ilegal da profissão de dentista. A dupla foi abordada no momento em que fazia atendimento a pacientes em uma clínica localizada no Parque Imperial.

O flagrante foi feito por policiais militares e fiscais do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro (CRO). A 167ª DP informou que os dois atuavam de forma irregular, já que um deles estava com o registro cassado e o outro com o registro de outro estado suspenso, não podendo exercer a profissão no Rio de Janeiro.

A prisão foi possível, segundo o delegado Marcelo Russo, em função de uma denúncia anônima feita ao CRO por um paciente, ao perceber que um dos dentistas se apresentava com um nome, mas usava o carimbo com outra identificação.

Também foi constatado que a clínica não tem licença para funcionamento. Segundo o coordenador da fiscalização do Conselho, Lucas Fonseca, os serviços oferecidos eram de próteses, limpeza e clareamento dental.